Хохлов: удаление Крыховяка изменило рисунок матча РПЛ между "Локомотивом" и "Динамо"

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Удаление польского полузащитника московского "Локомотива" Гжегожа Крыховяка в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного "Динамо" изменило рисунок игры, но футболистам бело-голубых не удалось дожать соперника. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер динамовцев Дмитрий Хохлов.

"Динамо" в пятницу на чужом поле сыграло вничью с "Локомотивом" со счетом 1:1, матч стал первым в седьмом туре РПЛ. С 66-й минуты гости играли в большинстве после удаления Крыховяка за вторую желтую карточку.

"Непростая игра, но она такой и должна была быть. Начали, как планировали, а во втором тайме рисунок изменился, особенно с удалением игрока. Стали владеть инициативой, создавали моменты, но не дожали соперника", - сказал Хохлов.

Счет в матче открыл португальский полузащитник "Динамо" Мигел Кардозу, для которого эта игра была второй в составе бело-голубых, а гол стал дебютным. "Это очень качественный игрок, хотя он не готов еще на сто процентов физически. Сейчас [во время матчей национальных сборных] было время его подтянуть в плане физики, но он выдержал все 90 минут сегодня. Дальше он будет набирать и продемонстрирует еще больше", - отметил Хохлов.

"Динамо" набрало 10 очков и поднялось на четвертое место в турнирной таблице. Следующий матч бело-голубые проведут 22 сентября против махачкалинского "Анжи" на своем поле. "Локомотив" имеет в активе 9 очков, команда идет на восьмой позиции РПЛ. Следующая игра железнодорожников состоится 23 сентября в Санкт-Петербурге против местного "Зенита".