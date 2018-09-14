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Футбол в России

Жоаозиньо: "Динамо" должно было побеждать "Локомотив" в РПЛ

В пятницу "Локомотив" сыграл вничью с "Динамо" со счетом 1:1 в домашнем матче седьмого тура чемпионата России
Жоаозиньо Сергей Бобылев/ТАСС
Жоаозиньо
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Московское "Динамо" играло лучше "Локомотива" в матче чемпионата России по футболу, бело-голубые должны были завоевывать три очка. Такое мнение журналистам высказал полузащитник "Динамо" Жоаозиньо.

В пятницу "Локомотив" сыграл вничью с "Динамо" со счетом 1:1 в домашнем матче седьмого тура чемпионата России. Встреча прошла в Москве на стадионе "РЖД-Арена".

"Получилась тяжелая игра, в которой обе команды могли вырвать победу. Во втором тайме после удаления мы имели несколько хороших моментов, однако не смогли реализовать численное преимущество. На мой взгляд, мы сегодня потеряли два очка, мы больше заслуживали победы, но это футбол. Завтра разберем ошибки и будем двигаться дальше", - сказал Жоаозиньо.

"Локомотив" набрал 9 очков после семи туров и занимает восьмое место в РПЛ. "Динамо" поднялось на четвертую позицию, набрав 10 очков.

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