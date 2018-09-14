Футболист "Локомотива" Крыховяк принес извинения за удаление в матче с "Динамо"

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Полузащитник московского "Локомотива" Гжегож Крыховяк принес извинения партнерам по команде за удаление в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Динамо". Об этом он сообщил журналистам.

В пятницу "Локомотив" дома сыграл вничью с "Динамо" со счетом 1:1. На 66-й минуте польский полузащитник получил вторую желтую карточку за грубую игру и был удален с поля.

"Что касается удаления, то я уверен, что там не было нарушения, однако если говорить по факту, то я оставил команду в меньшинстве. Это была моя ошибка, и мне бы хотелось принести извинения партнерам по команде. Я осознаю, что в следующем матче с "Зенитом" будет непросто, но любой матч нельзя назвать легким. При этом хочу отметить, что в "Локомотиве" достаточно футболистов высокого уровня, поэтому все будет хорошо", - сказал Крыховяк.

Во вторник "Локомотив" на выезде сыграет матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов против турецкого "Галатасарая". "Да, возможно сейчас не самое простое время, но могу сказать, что мы готовы к Лиге чемпионов. Нужно продолжать выполнять большой объем работы, и я уверен, что все будет супер", - отметил полузащитник.

"Локомотив" набрал 9 очков после семи туров и занимает восьмое место в РПЛ. "Динамо" поднялось на четвертую позицию, набрав 10 очков.