Шунин не уверен, что футболисты "Локомотива" по правилам забили гол в ворота "Динамо"

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Вратарь и капитан московского "Динамо" Антон Шунин сомневается, что гол футболиста столичного "Локомотива" Антона Миранчука в ворота бело-голубых был забит без нарушения правил. Об этом голкипер сообщил журналистам.

"Динамо" в пятницу сыграло вничью с "Локомотивом" со счетом 1:1 на "РЖД-Арене". Счет в матче седьмого тура Российской премьер-лиги открыл португальский полузащитник бело-голубых Мигел Кардозу, его коллега по амплуа Миранчук забил ответный гол хозяев в ситуации, близкой к положению "вне игры".

"Нам удалось забить быстрый гол в первом тайме, но затем пропустили со стандарта. По моим ощущениям, в моменте с голом "Локомотива" был офсайд. Однако я не видел повтор, на нем все может быть по-другому. Уже во втором тайме у нас были моменты, чтобы забить, жаль, что не получилось", - сказал Шунин.

В сентябре вратарь "Динамо" был в расположении сборной России, однако не сыграл в ее составе ни минуты в матче Лиги наций с турками (2:1) и контрольной встрече с чехами (5:1). "В сборной отличная атмосфера, все заряжены на результат. После такого опыта я с удовольствием вышел на матч "Динамо", тем более мы играли против хорошей команды на отличном стадионе", - отметил Шунин.

"Динамо" набрало 10 очков после семи туров чемпионата России и поднялось на четвертую позицию в таблице. Следующий матч бело-голубые проведут 22 сентября против махачкалинского "Анжи" на своем поле.