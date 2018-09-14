Смирнов: рекомендация комитета WADA не может быть проигнорирована на заседании исполкома

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Рекомендация комитета Всемирного антидопингового агентства (WADA) по соответствию восстановить в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не может быть проигнорирована на ближайшем заседании исполкома WADA. Такое мнение ТАСС высказал почетный член Международного олимпийского комитета, глава Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов.

В пятницу стало известно, что комитет WADA по соответствию рекомендовал восстановить в правах РУСАДА. Заседание исполкома WADA, на котором будет рассмотрен этот вопрос, состоится 20 сентября на Сейшельских островах.

"Это очень серьезный шаг, если рекомендательный комитет принимает такое решение - это будет серьезный аргумент, который не может быть проигнорирован на предстоящем заседании, и это вселяет оптимизм, - сказал Смирнов. - Меры, принимаемые в нашей стране, действия РУСАДА дают положительные плоды, это не может быть проигнорировано международным сообществом и WADA. Весь переговорный процесс сейчас идет от министерства, и если утром руководитель комиссии говорит о негативном отношении, а вечером его мнение меняется, значит действительно произошло что-то серьезное".

"Ссылаясь на интуицию и исходя из практики, которой придерживается WADA, решение свидетельствует о том, что приняты какие-то конструктивные шаги, направленные на то, чтобы пойти навстречу, это надо приветствовать. Надеюсь, в ближайшее время о деталях будет проинформирована спортивная общественность, тренеры, которые готовятся к Играм. Им нужна информация, что происходит. Думаю, позиция МОК тоже направлена на то, чтобы дать возможность нашего полноценного участия в олимпийском движении", - добавил Смирнов.

РУСАДА было признано не соответствующим кодексу WADA в ноябре 2015 года после допингового скандала в российской легкой атлетике. Для восстановления организации в правах была разработана дорожная карта. До последнего времени оставалось два условия для восстановления РУСАДА: предоставление доступа к пробам, которые хранятся в московской антидопинговой лаборатории, опечатанной в связи с федеральным расследованием, а также принятие доклада независимой комиссии WADA во главе с Ричардом Маклареном о манипуляциях в российской антидопинговой системе в период с 2011 по 2015 год.