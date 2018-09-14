Российские волейболисты победили тунисцев в матче чемпионата мира

РИМ, 14 сентября. /ТАСС/. Мужская сборная России по волейболу одержала победу над командой Туниса в своем втором матче на чемпионате мира, который проходит в Италии и Болгарии. Встреча прошла в Бари.

Матч группы С завершился со счетом 3-0 в пользу российской команды. Самым результативным волейболистом встречи стал диагональный сборной России Максим Михайлов, набравший 11 очков.

Ранее в среду в группе С прошел один матч, сборная Австралии со счетом 3-1 победила команду Камеруна. Следующую встречу сборная России проведет против команды США 15 сентября (21:30 мск), тунисцы в тот же день встретятся с сербами.

Сборная России, одержавшая в первых двух матчах две победы, возглавляет турнирную таблицу группы C с 6 очками.

Чемпионат мира завершится 30 сентября. Сборная России никогда не побеждала на мировых первенствах. В активе российских волейболистов одно серебро (2002). Сборная СССР в своей истории побеждала на чемпионатах мира шесть раз, последняя победа случилась на турнире 1982 года в Аргентине.