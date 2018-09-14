Всероссийский день бега "Кросс нации" пройдет в субботу

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Традиционный всероссийский день бега "Кросс нации" состоится в субботу во всех регионах страны. Участниками легкоатлетических забегов по всей России станут более 1,5 млн человек.

Центральный старт общероссийского мероприятия состоится на Дворцовой площади Санкт-Петербурга. В программе дня значатся массовый забег на дистанцию 5000 метров, а также забеги для детских возрастных групп на дистанции 200, 300 и 400 метров.

Трасса на 5 км будет пролегать по маршруту Дворцовая площадь - Дворцовый проезд - Дворцовый мост - Биржевая площадь - Биржевой мост - Кронверкская набережная - Троицкий мост - Дворцовая набережная - Дворцовый проезд - Дворцовая площадь. Ожидается, что в "Кроссе нации" в Санкт-Петербурге примут участие более 20 тысяч человек.

"Кросс нации" - соревнования, которые заслужили прекрасную репутацию, - отметил министр спорта РФ Павел Колобков. - Много лет они собирают на беговых дорожках стадионов и парков в городах и селах тысячи людей всех возрастов. Символично, что в этом году старт "Кросса нации" принимает Санкт-Петербург - город, где 130 лет назад состоялись первые в истории отечественного спорта соревнования по легкой атлетике. И сегодня для множества петербуржцев легкоатлетический кросс является неотъемлемой частью образа жизни".

Всероссийский день бега "Кросс нации" проводится ежегодно в целях популяризации здорового образа и регулярных занятий физической культурой и спортом. К участию в "Кроссе нации" допускаются граждане Российской Федерации и иностранных государств, имеющие медицинский допуск к участию в соревнованиях, а также договор страхования жизни и здоровья от несчастных случаев.

"Кросс нации" - масштабное спортивное мероприятие на территории России. Впервые забеги состоялись в 2004 году. Победители и призеры в своих возрастных группах получают грамоты, медали и ценные подарки (лучшим бегунам дополнительно вручают памятные кубки). Также памятными призами от спонсоров и партнеров будут отмечены участники в различных номинациях.

"Кросс нации" в Новосибирске

Власти Новосибирской области ожидают, что около 14 тысяч жителей региона примут участие в "Кроссе нации", который пройдет 15 сентября.

"У нас традиционно этот старт будет проходить в 12 наших муниципальных образованиях, он собирает большое количество любителей бега. В этом году мы планируем немного прирасти по сравнению с прошлым годом", - сказал руководитель регионального департамента физической культуры и спорта Сергей Ахапов.

Для разных возрастов этом году на новосибирском этапе "Кросса нации" представлено четыре дистанции: забеги пройдут на 1 км, 2 км, 4 км и 8 км. Впервые главный старт пройдет в Новосибирске на обновленной Михайловской набережной на берегу реки Обь. По словам начальника управления физической культуры и спорта мэрии Новосибирска Алексея Толоконского, новая трасса будет удобной для бегунов.

Участники "Кросса нации" в Екатеринбурге голосуют за "Экспо-2025"

Участники легкоатлетического забега "Кросс нации" в Екатеринбурге поддержат заявку города на проведение Всемирной выставки "Экспо-2025". Все они получат специальные атрибуты - браслеты, кепки, манишки - с символикой "Экспо".

Забег в Екатеринбурге стартует от площади перед Уральским федеральным университетом. Дистанция массового забега составит 2025 метров. Ежегодно, согласно данным департамента, в нем по всей области принимает участие более миллиона человек.