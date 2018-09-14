Первый турнир UFC на территории России пройдет в субботу в Москве

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) впервые пройдет в России. За более чем 20-летнюю историю организация ни разу не проводила бои в стране, дебютный ивент примет московский спорткомплекс "Олимпийский".

Всего в рамках турнира пройдут 12 поединков, в 11 из которых выступят российские бойцы. Планируется, что арену посетят порядка 20 тысяч человек, что позволит шоу стать одним из самых посещаемых в истории России.

Большие перспективы

Нынешней весной было объявлено о проведении первого в истории России турнира UFC. Вице-президентом организации по развитию рынков России и СНГ был назначен бывший медиаменеджер Андрей Громковский.

Впоследствии он заявил о том, что в стране создано структурное подразделение, которое отвечает за развитие территориального рынка. Также он сообщил о намерениях компании в будущем создать систему платных трансляций (pay-per-view) для российского рынка.

Вице-президент UFC Дэвид Шоу в разговоре с ТАСС отметил, что Россия является крупным и перспективным рынком для развития организации. Шоу сообщил, что турниры планируется проводить в нескольких городах.

Для развития индустрии смешанных боев UFC Российско- китайский инвестиционный фонд (РКИФ, созданный Российским фондом прямых инвестиций и China Investment Corporation) и Mubadala Investment Company (ОАЭ) создали совместное предприятие - UFC Russia, которое и будет заниматься развитием лиги в страна.

USADA и перевес

Громковский на пресс-конференции в преддверии турнира сообщил, что допинг-контролем спортсменов будет заниматься Американское антидопинговое агентство (USADA). Большинство бойцов были протестированы перед поединками в Москве.

Одной из проблем стало то, что некоторые спортсмены снялись с турнира из-за травм. В частности, из борьбы выбыли россиянин Омари Ахмедов, Артем Фролов, а также бразильцы Клаудио Сильва и Сильва де Андраде.

Ни один из поединков не был отменен. Была также вероятность того, что с боя против россиянина Майрбека Тайсумова будет снят американец Десмонд Грин, ставший виновником аварии в США. Однако спортсмен прибыл в Россию и проведет запланированный поединок.

Тайсумов же не сумел войти в весовую категорию, превысив лимит на 2,2 кг. За это россиянин отдаст 40% своего гонорара сопернику. Также с перевесом выступит соперник россиянина Петра Яна кореец Чжин Су Сон, он лишится 20% заработка.

Без Хабиба и титулов

Турнир в России не будет иметь статуса чемпионского, а пройдет под названием Fight Night. Организаторы объясняют это тем, что рынок пока слабо изучен и им необходимо понять эффект.

Не выступит на турнире чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов, у которого 6 октября в Лас-Вегасе запланирован поединок с ирландцем Конором Макгрегором. Также не примет участие тяжеловес Александр Волков, бой которого изначально мог войти в российский турнир. Однако впоследствии было объявлено о поединке Волкова против американца Дерека Льюиса, намеченный на 6 октября.

Бои начнутся в 17:30 мск в субботу. В главном поединке вечера встретятся россиянин Алексей Олейник и новозеландец Марк Хант.