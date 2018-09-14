Дворкович намерен подать иск о защите имени и репутации в суд после жалобы Макропулоса

ТАСС, 15 сентября. Претендент на пост главы Международной шахматной федерации (FIDE) и член попечительского совета Федерации шахмат России Аркадий Дворкович сообщил о намерении подать иск в суд и жалобу в Комиссию по этике FIDE о защите имени и репутации после обвинений вице-президента организации грека Георгиоса Макропулоса в нечестной агитации с целью получить голоса на выборах главы FIDE. Об этом Дворкович заявил на своем сайте кандидата.

Ранее сам Макропулос подал жалобу в Комиссию FIDE по этике, обвинив Дворковича в нарушении этического кодекса, так как он использует недозволенные методы агитации, в том числе свои дипломатические связи с целью оказания давления на представителей национальных федераций. Также грек считает, что Дворковича следует отстранить от шахматной деятельности на восемь лет.

"Я считаю, что моя обязанность информировать общественность о том, что я буду принимать все возможные юридические меры для защиты моей репутации и доброго имени. Прежде всего, в самом ближайшем будущем я подам жалобу в Комиссию по этике относительно действий и утверждений г-на Макропулоса и г-на Урошевича, поскольку они явно нарушают пункт 2.2.11 кодекса этики. Он гласит, что непозволительным считается любое поведение, способное дискредитировать репутацию FIDE, ее соревнований, организаторов, участников соревнований и спонсоров", - сказано в сообщении Дворковича.

"Также я поручил юристам из Швейцарии, Греции и Сербии изучить все правовые возможности подачи иска о защите моего имени в гражданском суде, а также рассмотреть возможность возбуждения уголовного дела в суде. Я абсолютно спокоен, потому что уверен в высокой честности и профессионализме всех членов Комиссии по этике и не вижу другого решения, кроме как моего полного оправдания", - добавил кандидат.

На пост главы FIDE, помимо Дворковича, претендуют Макропулос и британский гроссмейстер Найджел Шорт. Действующий глава FIDE Кирсан Илюмжинов не стал баллотироваться на новый срок и выразил поддержку Дворковичу. Выборы главы FIDE пройдут на конгрессе организации 3 октября в Батуми.