Союз ММА России и UFC подписали соглашение о сотрудничестве

ТАСС, 15 сентября. Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) и Союз ММА России подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом ТАСС заявил вице-президент российской организации Радмир Габдуллин.

"Взаимодействие между нашими организациями будет осуществляться по целому ряду направлений, которые будут способствовать развитию и популяризации ММА на территории России, - сказал Габдуллин. - Наше партнерство будет направлено на создание совместных проектов, обмен ресурсами и возможностями".

"Союз ММА России получит право рекомендовать к привлечению к работе на турнирах, проводимых UFC на территории нашей страны, лицензированных Союзом ММА России спортивных судей, врачей, катмена, супервайзера и необходимого технического персонала. Также Союз ММА России получит право рекомендовать спортсменов для их участия в турнирах, проводимых UFC на территории России, участвовать в обсуждении файткарда для них. Очень надеюсь, что наше сотрудничество будет плодотворным и успешным", - добавил собеседник агентства.

Также отмечается, что в рамках соглашения организации намереваются объединить усилия для развития смешанных боевых единоборств (ММА) на территории Российской Федерации. Соглашение было подписано при содействии Российского фонда прямых инвестиций, суверенного фонда Российской Федерации, соинвестора UFC RUSSIA, российского подразделения UFC.

Президентом Союза ММА России является известный боец Федор Емельяненко. Первый турнир организации в России пройдет 15 сентября в московском спорткомплексе "Олимпийский".