Овечкин хочет выиграть Кубок Стэнли с "Вашингтоном" в новом сезоне НХЛ

ТАСС, 15 сентября. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александр Овечкин признался, что хочет и в новом сезоне стать обладателем Кубка Стэнли. Слова капитана "Кэпиталз" приводит портал "Газета.Ru" со ссылкой официальный сайт НХЛ.

Овечкин в минувшем сезоне в составе "Вашингтона" впервые выиграл Кубок Стэнли. Он стал лучшим снайпером плей-офф с 15 шайбами в 24 играх и получил приз самому ценному игроку Кубка Стэнли.

"Раз попробовав вкус победы, хочется побеждать снова и снова, - сказал хоккеист. - У многих парней все еще остались воспоминания о том, как они провели лето с Кубком, и как это было потрясающе. Весь город просто сходил с ума. Это особенное чувство с которым не хочется расставаться".

"Разговоры о том, что я не в состоянии завоевать Кубок Стэнли навсегда остались в прошлом. Теперь вам придется придумать другие вопросы. И так каждый день, каждый год", - добавил Овечкин.

Россиянин был задрафтован "Вашингтоном" в 2004 году под общим первым номером, но дебютировал за новую команду в 2005 году, сразу оформив дубль в матче с "Коламбусом". Всего на счету Овечкина 1003 игры и 1222 (607 заброшенных шайб + 515 результативных передач) очка в составе "Кэпиталз". Выступая за "Вашингтон", он семь раз завоевывал "Морис Ришар Трофи", вручаемый лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ. За свою карьеру Овечкин также трижды получал "Харт Трофи" - приз самому ценному игроку регулярного чемпионата, что является лучшим показателем среди действующих хоккеистов.

Новый сезон сезон "Вашингтон" начнет домашним матчем против "Питтсбурга", который состоится 5 октября.