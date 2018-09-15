{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в Италии

Президент "Наполи" может приобрести хорватский футбольный клуб "Хайдук"

Бизнесмен Аурелио Де Лаурентис купил итальянский клуб в 2004 году

ТАСС, 15 сентября. Президент итальянского футбольного клуба "Наполи" Аурелио Де Лаурентис намерен приобрести хорватский "Хайдук". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Sportske Novosti.

69-летний кинопродюсер отметил, что при возможности непременно попробует купить команду. "Дайте мне шанс, и я куплю "Хайдук", - заявил Де Лаурентис.

"Хайдук" является 15-кратным победителем чемпионата и Кубка страны, пятикратным обладателем Суперкубка Хорватии. В минувшем сезоне команда заняла третье место в чемпионате страны.

Итальянский бизнесмен приобрел "Наполи" в 2004 году, когда клуб играл в третьем дивизионе. После его приобретения команда за два года вернулась в элитный дивизион. После клуб дважды становился обладателем Кубка Италии и шесть раз - призером чемпионата страны. Помимо "Наполи", Де Лаурентису также принадлежат права на "Бари".

КХЛ
Матч КХЛ "Динамо" - "Витязь" начнется с минуты молчания в память о массажисте "Динамо"
Николай Шапошников погиб в результате ДТП после возвращения команды из поездки в Латвию и Словакию, где "Динамо" проводило матчи КХЛ
Читать полностью