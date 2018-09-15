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КХЛ

Главный тренер ХК "Сибирь" Владимир Юрзинов-младший отправлен в отставку

Юрзинов возглавил команду в 2017 году
Владимир Юрзинов - младший Михаил Метцель/ТАСС
Владимир Юрзинов - младший
© Михаил Метцель/ТАСС

ТАСС, 15 сентября. Владимир Юрзинов-младший покинул пост главного тренера клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Сибирь". Об этом сообщает пресс- служба клуба.

"В связи с неудовлетворительными результатами команды на старте сезона-2018/19 принято решение расстаться с главным тренером хоккейного клуба "Сибирь" Владимиром Юрзиновым, - говорится в заявлении. - Владимир Владимирович возглавил "Сибирь" в декабре 2017 года и сумел создать боеспособный коллектив, которому не хватило всего одного очка, чтобы выйти в плей-офф. Мы благодарим его за проделанную работу и желаем успехов в профессиональной деятельности".

"Сибирь" проиграла во всех шести играх стартовавшего сезона-2018/19 и на данный момент является единственным клубом КХЛ, не набравшим ни одного очка.

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