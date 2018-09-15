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КХЛ

ХК "Сибирь" определится с новым главным тренером в субботу

Ранее эту должность покинул Владимир Юрзинов-младший

МОСКВА, 15 сентября. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Сибирь" объявит о назначении нового главного тренера команды 15 сентября. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор новосибирского клуба Кирилл Фастовский.

В субботу Владимир Юрзинов - младший покинул пост главного тренера "Сибири".

"Клуб определится с именем нового главного тренера сегодня. К сожалению, ввиду клубной этики не могу раскрывать имя кандидата на данную должность", - сказал Фастовский.

"Сибирь" проиграла во всех шести матчах стартовавшего сезона-2018/19 и на данный момент является единственным клубом КХЛ, не набравшим ни одного очка.

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