ХК "Сибирь" определится с новым главным тренером в субботу

МОСКВА, 15 сентября. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Сибирь" объявит о назначении нового главного тренера команды 15 сентября. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор новосибирского клуба Кирилл Фастовский.

В субботу Владимир Юрзинов - младший покинул пост главного тренера "Сибири".

"Клуб определится с именем нового главного тренера сегодня. К сожалению, ввиду клубной этики не могу раскрывать имя кандидата на данную должность", - сказал Фастовский.

"Сибирь" проиграла во всех шести матчах стартовавшего сезона-2018/19 и на данный момент является единственным клубом КХЛ, не набравшим ни одного очка.