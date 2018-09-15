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Северный Кавказ

Боец Александр Емельяненко поступил в чеченский вуз на отделение нефтегазового дела

Спортсмен будет проходить учебу на заочном отделении Грозненского государственного нефтяного технического университета имени академика М. Д. Миллионщикова
Александр Емельяненко Артем Коротаев/ТАСС
Александр Емельяненко
© Артем Коротаев/ТАСС

ГРОЗНЫЙ, 15 сентября. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко поступил в Грозненский государственный нефтяной технический университет имени академика М. Д. Миллионщикова на специальность "Нефтегазовое дело". Об этом сообщил ТАСС проректор института по учебно-воспитательной работе Ибрагим Гайрбеков.

"Александр Емельяненко поступил в магистратуру на направление подготовки "Нефтегазовое дело" нашего института. Там был один экзамен, он вчера его успешно сдал, 20 сентября будет приказ о зачислении. Форма обучения - заочная, Емельяненко получит второе высшее образование", - сказал Гайрбеков.

Александр Емельяненко возобновил карьеру в сентябре прошлого года после трехлетнего перерыва. Всего в активе россиянина 27 побед, семь поражений и одна ничья.

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