Новозеландский боец Хант считает Олейника опасным соперником

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Новозеландец Марк Хант считает россиянина Алексея Олейника сильным оппонентом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Москве. Об этом Хант заявил ТАСС.

"Алексей - серьезный оппонент, мы знаем все его приемы. Он опасен в любой момент, как только окажется рядом с вами. Но мы готовы к его сюрпризам. Обещаю, у нас будет крутой бой", - сказал Хант.

Новозеландец отметил, что не считает проблемой свой возраст. "Вы посмотрите, мне 44 года, а я все еще дерусь. В душе и теле я еще молод, я вовсе не старик", - добавил он.

Поединок пройдет 15 сентября в московском спорткомплексе "Олимпийский". Данный турнир станет первым мероприятием UFC в России.

На счету Ханта 13 побед и 12 поражений, у 41-летнего Олейника 56 побед и 11 поражений.