"Бостон" по буллитам обыграл "Калгари" в предсезонном матче НХЛ, прошедшем в Китае

ТАСС, 15 сентября. "Бостон" победил "Калгари" по буллитам в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ), который прошел в китайском Шэньчжэне. Встреча завершилась со счетом 4:3.

У победителей шайбы на счету Трента Фредерика (14-я минута), Райана Донато (16) и Джона Мура (16), в составе канадского клуба отличились Шон Монахан (20) и Марк Джиордано (41, 60). Победный для "Бостона" буллит реализовал Джейк Дебраск.

Ранее клубы НХЛ дважды проводили предсезонные матчи в Китае. В 2017 году "Лос-Анджелес" обыграл "Ванкувер" в предсезонных встречах, которые прошли в Шанхае и Пекине.

В 2018 году запланировано две игры в Китае. Заключительный матч китайского турне пройдет 19 сентября в Пекине между "Бостоном" и "Калгари". Перед этой игрой команды проведут несколько встреч в Северной Америке. По словам комиссара НХЛ Гэри Беттмэна, лига рассматривает вариант проведения матчей регулярного чемпионата в Китае.