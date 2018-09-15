Федерация бобслея России после восстановления РУСАДА намерена провести этап Кубка мира

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Федерация бобслея России после восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в своих правах может претендовать на проведение в Сочи этапа Кубка мира уже в сезоне-2019/20. Об этом сообщил ТАСС генеральный секретарь Федерации бобслея России Сергей Пархоменко.

"Сейчас многие международные федерации на время отстранения РУСАДА заняли выжидательную позицию и стараются не давать России право проводить крупные международные старты, - заметил Пархоменко. - Но как только Российское антидопинговое агентство вновь будет соответствовать кодексу WADA, ситуация должна измениться. Нельзя исключать и того, что мы после восстановления РУСАДА будем претендовать на проведение в Сочи этапа Кубка мира уже в сезоне-2019/20. Но все это нужно обговаривать и согласовывать".

Собеседник ТАСС отметил, что Федерация бобслея России намерена была провести на олимпийской трассе в Сочи один из этапов Кубка Европы или Интерконтинентального кубка уже в ближайшем сезоне. "Но нашим планам не суждено было сбыться по техническим причинам, поэтому решили перенести все на следующий сезон. Если РУСАДА восстановят в прежнем статусе, то наши шансы получить право провести у себя международный старт значительно увеличатся", - подчеркнул Пархоменко.

"Повторюсь, как минимум мы бы хотели провести у себя этап Кубка Европы или Интерконтинентального кубка, которые уступают по статусу Кубку мира. Тем более что в России давно уже не проводилось международных стартов по бобслею и скелетону. Надо с чего-то начинать", - подытожил генеральный секретарь Федерации бобслея России.

Чемпионат мира по бобслею и скелетону в 2017 году должен был пройти в Сочи, однако из-за допинговых скандалов международная федерация вынуждена была перенести этот турнир в другую страну. Последний раз этап Кубка мира по бобслею и скелетону проходил в России в сезоне-2014/15.