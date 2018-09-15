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Президент UFC Уайт не прилетит в Россию на турнир организации

Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что Уайт прибыл в Москву
Дэйна Уайт AP/Stephan Savoia
Дэйна Уайт
© AP/Stephan Savoia

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт не прилетит в Москву на первый турнир организации в России. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель UFC Виктория Конлэн.

Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что Уайт прибыл в Москву.

"Эта информация неверна", - сказала собеседник агентства.

Первый турнир UFC в истории России пройдет в московском спорткомплексе "Олимпийский" 15 сентября. В рамках вечера пройдут 12 поединков, главным боем станет противостояние между россиянином Алексеем Олейником и новозеландцем Марком Хантом.

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