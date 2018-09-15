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КХЛ

Матч КХЛ "Динамо" - "Витязь" начнется с минуты молчания в память о массажисте "Динамо"

Николай Шапошников погиб в результате ДТП после возвращения команды из поездки в Латвию и Словакию, где "Динамо" проводило матчи КХЛ

МОСКВА, 15 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Московский клуб "Динамо" проведет минуту молчания в память о массажисте своей команды Николае Шапошникове перед матчем чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с "Витязем" 18 сентября. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.

Шапошников погиб в результате ДТП после возвращения команды из поездки в Латвию и Словакию, где "Динамо" проводило матчи КХЛ. "Клуб проведет минуту молчания перед домашним матчем с "Витязем" 18 сентября", - сообщили в пресс-службе.

Николай Шапошников работал в "Динамо" с 1989 по 2010 год. Также он входил в состав сборной России, которая в 2008 году выиграла чемпионат мира в канадском Квебеке. В "Динамо" Шапошников вернулся в мае 2018 года.

Матч "Динамо" - "Витязь" начнется в 19:30 мск.

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