РУСАДА в 2018 году провело 92 допинг-теста футболистов сборной России, выступавших на ЧМ

ТАСС, 15 сентября. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) с января 2018 года по август нынешнего года взяло 92 допинг-пробы игроков из состава сборной России по футболу, который выступал на чемпионате мира 2018 года. Данные приводятся на сайте организации.

Допинг-тесты прошли все игроки, вошедшие в состав национальной команды на мировое первенство. Наибольшее количество допинг-проб сдал защитник Владимир Гранат (7). По шесть раз допинг-контроль прошли защитники Андрей Семенов, Федор Кудряшов, полузащитник Юрий Газинский и нападающий Артем Дзюба, пять проб сдал полузащитник Александр Самедов. Наибольшее количество игроков (11 футболистов) по четыре раза прошли допинг-контроль, оставшиеся - по два.

Всего РУСАДА проверило на допинг 114 футболистов. Лидерами по числу пройденных тестов стали Гранат и полузащитник Олег Шатов.

Чемпионат мира 2018 года прошел в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля. Сборная России впервые в истории дошла до четвертьфинала мирового первенства, где в серии пенальти уступила хорватам.