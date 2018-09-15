{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

РУСАДА в 2018 году провело 92 допинг-теста футболистов сборной России, выступавших на ЧМ

Наибольшее количество допинг-проб сдал защитник Владимир Гранат
Владимир Гранат Валерий Шарифулин/ТАСС
Владимир Гранат
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 15 сентября. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) с января 2018 года по август нынешнего года взяло 92 допинг-пробы игроков из состава сборной России по футболу, который выступал на чемпионате мира 2018 года. Данные приводятся на сайте организации.

На эту тему
Рекомендация комитета WADA стала для РУСАДА долгожданным светом в конце туннеля

Допинг-тесты прошли все игроки, вошедшие в состав национальной команды на мировое первенство. Наибольшее количество допинг-проб сдал защитник Владимир Гранат (7). По шесть раз допинг-контроль прошли защитники Андрей Семенов, Федор Кудряшов, полузащитник Юрий Газинский и нападающий Артем Дзюба, пять проб сдал полузащитник Александр Самедов. Наибольшее количество игроков (11 футболистов) по четыре раза прошли допинг-контроль, оставшиеся - по два.

Всего РУСАДА проверило на допинг 114 футболистов. Лидерами по числу пройденных тестов стали Гранат и полузащитник Олег Шатов.

Чемпионат мира 2018 года прошел в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля. Сборная России впервые в истории дошла до четвертьфинала мирового первенства, где в серии пенальти уступила хорватам.

Теги
ДопингДопинг-скандал вокруг российского спорта
Сборная России сохранила место в первой группе Европейско-африканской зоны Кубка Дэвиса
В заключительной игре россиянин Даниил Медведев обыграл белоруса Егора Герасимова со счетом 7:6 (7:4), 3:6, 6:3
Читать полностью