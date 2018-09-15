Мэйуэзер объявил о проведении боя-реванша с Пакьяо в декабре 2018 года

Американец не проводил поединки с 26 августа 2017 года, тогда Мэйуэзер победил бойца смешанного стиля ирландца Конора Макгрегора в поединке по правилам бокса техническим нокаутом в 10-м раунде. После этого он объявил о завершении карьеры. Мэйуэзеру поступали предложения вернуться на ринг, но 41-летний спортсмен отвечал отказом.

ТАСС, 15 сентября. Американский боксер Флойд Мэйуэзер проведет бой-реванш с филиппинцем Мэнни Пакьяо в декабре текущего года. Об этом Мэйуэзер сообщил в Instagram.

"Я возвращаюсь для боя с Пакьяо в декабре, - написал Мэйуэзер. - Еще один бой с девятизначной суммой контракта".

Первый бой между Мэйуэзером и Пакьяо прошел 2 мая 2015 года в Лас-Вегасе, СМИ анонсировали его как "Бой века". На кону стояли принадлежавшие Мэйуэзеру титулы чемпиона в полусреднем весе по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA), а также пояс Всемирной боксерской организации (WBO), которым владел Пакьяо. Несмотря на то, что поединок в целом не удовлетворил ожидания зрителей (Мэйуэзер победил по очкам), бой стал рекордным на тот момент по количеству проданных платных трансляций, билетов, а также полученной прибыли с рекламы. Мэйуэзер получил за поединок рекордный в истории бокса гонорар - 210 миллионов долларов, Пакьяо заработал 140 миллионов, что является его лучшим результатом в карьере.

Карьеры боксеров

Мэйуэзер является непобежденным боксером, в его активе 50 поединков на профессиональном ринге, в каждом из которых он выходил победителем (27 - нокаутом). Он проводил поединки с лучшими боксерами в своей весовой категории, среди которых мексиканцы Хесус Чавес, Сауль Альварес, Хуан Маркес и Хосе Кастильо, американцы Заб Джуда, Оскар Де Ла Хойя, Шейн Мосли, Андре Берто и британец Рикки Хаттон. За карьеру он был чемпионом мира по всем престижным версиям - WBC, WBA, WBO и Международной боксерской федерации (IBF), шесть раз признавался лучшим боксером независимо от весовой категории по версии авторитетного журнала Ring.

Американец также является бронзовым призером Олимпийских игр 1996 года в весовой категории до 57 кг. Он является самым высокооплачиваемым боксером в истории и одним из самых высокооплачиваемых спортсменов. Победив Макгрегора в 2017-м, Мэйуэзер превзошел неофициальный рекорд американского тяжеловеса Рокки Марчиано по количеству побед в боксе без поражений в среди обладателей чемпионских поясов.

Пакьяо становился чемпионом мира в восьми весовых категориях - от наилегчайшей (до 50,84 кг) до первой средней (до 69,91 кг). 39-летний филиппинец считается одним из сильнейших боксеров независимо от весовой категории, за карьеру он провел 69 поединков, победив в 60 из них (39 - нокаутом), проиграв в семи и сведя два поединка вничью. В 2016 году Пакьяо объявил о завершении карьеры в связи с занятостью на должности конгрессмена Филиппин, однако спустя полгода вернулся на ринг, победив американца Джесси Варгаса и завоевав пояс WBO в полусреднем весе.

Затем филиппинец уступил титул австралийцу Джеффу Хорну, проиграв решением судей. Последний на данный момент поединок филиппинец провел 15 июля 2018 года, победив техническим нокаутом аргентинца Лукаса Матиссе и завоевав пояс WBA.