Гарт: восстановление РУСАДА очень важно для успешного проведения этапа КМ по саням в Сочи

"Восстановление РУСАДА положительно отразилось бы на проведении в России этапа Кубка мира по санному спорту. В противном случае, нельзя быть абсолютно уверенным в том, что у нас не будет отказов приехать в Сочи со стороны кого- то из зарубежных спортсменов. Хотя саночники - это большая спортивная семья. Когда Татьяна Иванова попала в декабре прошлого года под подозрение, то практически все иностранцы выражали ей поддержку", - заметила Гарт.

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Успешное проведение в Сочи этапа Кубка мира по санному спорту в текущем сезоне во многом будет зависеть от того, будет ли к тому времени восстановлено в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Об этом сообщила ТАСС президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт.

Сочинский этап Кубка мира пройдет с 22 по 24 февраля 2019 года, он станет последним крупным международным стартом сезона. Последний раз столица зимних Игр-2014 принимала этап Кубка мира по санному спорту в феврале 2016 года.

"Хочу также добавить, что участие в сочинском этапе Кубка мира очень важно, в первую очередь, для зарубежных саночников, которые к настоящему времени имеют очень мало спусков на нашей трассе, либо не имеют вообще. А в 2020 году в Сочи пройдет чемпионат мира, всем будущим его участникам очень важно как можно лучше познакомиться с нашей трассой", - добавила глава ФССР.

"Восстановление РУСАДА также очень благотворно отразилось бы на эмоциональном фоне сочинского этапа Кубка мира. У недоброжелателей российского спорта после возвращения РУСАДА будет куда меньше поводов безосновательно обвинять отечественных спортсменов в чем- либо. Да и сомнений в правильности решения Международной федерации санного спорта отдать один из этапов Кубка мира России после положительного для нас решения исполкома WADA не должно быть никаких", - заключила Гарт.