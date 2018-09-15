Гарт: восстановление РУСАДА очень важно для успешного проведения этапа КМ по саням в Сочи

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Успешное проведение в Сочи этапа Кубка мира по санному спорту в текущем сезоне во многом будет зависеть от того, будет ли к тому времени восстановлено в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Об этом сообщила ТАСС президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт.
14 сентября Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполнительному комитету организации восстановить Российское антидопинговое агентство в правах на ближайшем заседании 20 сентября.
"Восстановление РУСАДА положительно отразилось бы на проведении в России этапа Кубка мира по санному спорту. В противном случае, нельзя быть абсолютно уверенным в том, что у нас не будет отказов приехать в Сочи со стороны кого- то из зарубежных спортсменов. Хотя саночники - это большая спортивная семья. Когда Татьяна Иванова попала в декабре прошлого года под подозрение, то практически все иностранцы выражали ей поддержку", - заметила Гарт.
Сочинский этап Кубка мира пройдет с 22 по 24 февраля 2019 года, он станет последним крупным международным стартом сезона. Последний раз столица зимних Игр-2014 принимала этап Кубка мира по санному спорту в феврале 2016 года.
"Хочу также добавить, что участие в сочинском этапе Кубка мира очень важно, в первую очередь, для зарубежных саночников, которые к настоящему времени имеют очень мало спусков на нашей трассе, либо не имеют вообще. А в 2020 году в Сочи пройдет чемпионат мира, всем будущим его участникам очень важно как можно лучше познакомиться с нашей трассой", - добавила глава ФССР.
"Восстановление РУСАДА также очень благотворно отразилось бы на эмоциональном фоне сочинского этапа Кубка мира. У недоброжелателей российского спорта после возвращения РУСАДА будет куда меньше поводов безосновательно обвинять отечественных спортсменов в чем- либо. Да и сомнений в правильности решения Международной федерации санного спорта отдать один из этапов Кубка мира России после положительного для нас решения исполкома WADA не должно быть никаких", - заключила Гарт.