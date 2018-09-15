"Томь" обыграла "Тюмень" и сохранила лидерство в Олимп - Футбольной национальной лиге

ТАСС, 15 сентября. Томская "Томь" одержала победу над "Тюменью" со счетом 1:0 в домашнем матче 11-го тура Олимп - Футбольной национальной лиги (Олимп - ФНЛ).

Мяч на 88-й минуте забил Алексей Шумских. "Томь" не проигрывает в турнире на протяжении пяти матчей (четыре победы, одна ничья).

В турнирной таблице "Томь" занимает первое место, набрав 26 очков, "Тюмень" с 10 очками идет 15-й.

В следующем туре "Томь" в гостях сыграет с ближайшим преследователем "Тамбовом", который отстает от лидера первенства на два очка. "Тюмень" примет "Сочи". Обе встречи пройдут 19 сентября.

Результаты других матчей игрового дня: