Около 13 тысяч человек приняли участие в "Кроссе нации" в Раменском

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Порядка 13 тысяч человек приняли участие в традиционном всероссийском дне бега "Кросс нации" в Раменском. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации легкой атлетики Московской области Артур Карамян.

"Участие в "Кроссе нации" приняли около 12-13 тысяч человек, - сказал Карамян. - Все прошло на высоком уровне и без происшествий. Центральной локацией стал город Раменское, но также соревнования прошли и в других городах Московской области".

Гостем соревнований в Подмосковье стал главный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Борзаковский.

Всероссийский день бега "Кросс нации" проводится ежегодно в целях популяризации здорового образа жизни и регулярных занятий физической культурой и спортом. К участию в "Кроссе нации" допускаются граждане Российской Федерации и иностранных государств, имеющие медицинский допуск к участию в соревнованиях, а также договор страхования жизни и здоровья от несчастных случаев.

Впервые забеги в рамках "Кросса нации" состоялись в 2004 году.