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Футбол в Англии

"Ливерпуль" одержал пятую победу подряд на старте чемпионата Англии, обыграв "Тоттенхэм"

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу клуба из Ливерпуля
Футболисты "Ливерпуля" EPA-EFE/WILL OLIVER
Футболисты "Ливерпуля"
© EPA-EFE/WILL OLIVER

ТАСС, 15 сентября. "Ливерпуль" одержал победу над "Тоттенхэмом" со счетом 2:1 в гостевом матче пятого тура чемпионата Англии по футболу.

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В составе победителей забитыми мячами отметились Джорджино Вейналдум (39-я минута) и Роберто Фирмино (54), у проигравших отличился Эрик Ламела (90). Для "Ливерпуля" эта победа стала пятой подряд на старте сезона Английской премьер-лиги. Также без потерянных очков идут "Челси" и "Уотфорд". "Челси" позднее в субботу примет "Кардифф", "Уотфорд" - "Манчестер Юнайтед".

В турнирной таблице "Ливерпуль" занимает первое место, набрав 15 очков, "Тоттенхэм" с девятью очками идет пятым.

В следующем туре "Ливерпуль" примет "Саутгемптон", "Тоттенхэм" в гостях сыграет с "Брайтоном". Обе встречи пройдут 22 сентября.

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