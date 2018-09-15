"Ливерпуль" одержал пятую победу подряд на старте чемпионата Англии, обыграв "Тоттенхэм"

ТАСС, 15 сентября. "Ливерпуль" одержал победу над "Тоттенхэмом" со счетом 2:1 в гостевом матче пятого тура чемпионата Англии по футболу.

Футболист "Ливерпуля" Мане после победного матча отправился мыть туалет в мечети

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В составе победителей забитыми мячами отметились Джорджино Вейналдум (39-я минута) и Роберто Фирмино (54), у проигравших отличился Эрик Ламела (90). Для "Ливерпуля" эта победа стала пятой подряд на старте сезона Английской премьер-лиги. Также без потерянных очков идут "Челси" и "Уотфорд". "Челси" позднее в субботу примет "Кардифф", "Уотфорд" - "Манчестер Юнайтед".

В турнирной таблице "Ливерпуль" занимает первое место, набрав 15 очков, "Тоттенхэм" с девятью очками идет пятым.

В следующем туре "Ливерпуль" примет "Саутгемптон", "Тоттенхэм" в гостях сыграет с "Брайтоном". Обе встречи пройдут 22 сентября.