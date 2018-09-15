РУСАДА проверило на допинг 152 штангистов из России с января до середины августа 2018 года

Наибольшее внимание инспекторы допинг-контроля в этом году обращали на бронзового призера чемпионата России 2018 года в весовой категории до 63 кг Александру Козлову, которая претендует на участие в ноябрьском чемпионате мира в Ашхабаде. Спортсменка, согласно данным РУСАДА, сдала за 7,5 месяцев 10 допинг-проб. Победителю последнего первенства страны в весовой категории до 77 кг Вячеславу Яркину пришлось сдать девять допинг-проб, Ирине Баймулкиной - семь.

ТАСС, 15 сентября. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) с января до середины августа 2018 года провело допинг-тестирование 152 российских тяжелоатлетов. Об этом сообщается на официальном сайте РУСАДА.

Победители чемпионата России в супертяжелой весовой категории Руслан Албегов и Татьяна Каширина сдали соответственно две и три допинг-пробы. В базе данных, опубликованной на сайте РУСАДА, не учитываются тесты, проведенные Международной федерацией тяжелой атлетики.

Федерация тяжелой атлетики России (ФТАР) осенью 2017 года была дисквалифицирована Международной федерацией тяжелой атлетики (IWF) на 12 месяцев за многочисленные допинговые нарушения прошлых лет. Из-за наложенных на ФТАР санкций все сборные России на год лишились возможности выступать на международных соревнованиях, а главная команда страны вынуждена была пропустить ЧМ-2017 и ЧЕ-2018. Срок дисквалификации завершится 19 октября, и стартующий 1 ноября взрослый чемпионат не должен пройти без России. Глава ФТАР Максим Агапитов в конце августа сообщил ТАСС, что российские штангисты получат право выступить на чемпионате мира в Ашхабаде автоматически сразу после окончания срока дисквалификации.