Свирин: бронза ЧМ в женских четверках стала показателем огромной работы сборной РФ

ПЛОВДИВ /Болгария/, 15 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Россиянки Елена Орябинская, Екатерина Потапова, Анастасия Тиханова и Екатерина Севастьянова, завоевавшие бронзу чемпионата мира по академической гребле в соревнованиях безрульных четверок в болгарском Пловдиве, показали огромную работу, которая была проделана в сборной России. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации гребного спорта России, заслуженный мастер спорта Алексей Свирин.

Российские девушки показали результат 6.27,360. Победили спортсменки из США (6.25,570), вторыми стали австралийки (6.27,090). Первым поздравил россиянок с успехом министр спорта России Павел Колобков, который находится в Болгарии с рабочим визитом.

"Молодцы девчата. Порадовали. Желаю новых побед", - сказал Колобков приветствуя россиянок, а потом он принял участие в торжественной церемонии вручения наград победителям, в том числе российскому экипажу.

Медаль пока единственная

Женский экипаж стал единственной российской командой, которой удалось подняться на пьедестал болгарского чемпионата мира.

"Мы очень рады, соперницы со старта рванули, а мы начали, как и было задумано, довольно медленно. Сохраняли спокойствие и хладнокровие, были уверены в своих силах и знали, что на финише сможем хорошо прибавить. Единственное - обидно, что до второго места нам не хватило лишь одного гребка, но мы очень рады бронзе", - прокомментировала итоги финала в разговоре с ТАСС загребная четверки Орябинская.

"Любая медаль на чемпионате мира очень ценна. Мы шли к ней целый год, но на следующий год мы должны взять золотую награду. Мы не удовлетворены бронзой, хотя и очень ее ценим", - подчеркнула спортсменка.

Орябинская сообщила, что главная цель команды - подготовка к Олимпийским играм в Токио, она призвала всех членов российской сборной равняться именно на их команду. "В нашей сборной, к сожалению, мы пока единственные, кто завоевывает медали, но своими успехами мы даем понять ребятам, что если тренируешься с полной самоотдачей и ответственностью, то результаты придут. Соперники такие же, как и мы, надо просто в себя верить и тренироваться", - подчеркнула Орябинская.

"Катя Потапова - наш третий номер, лучший третий номер, который меня поддерживает. Второй номер - Настя Тиханова, самая сильная в нашей команде, наш козырь в рукаве, сердце нашей лодки. Катя Севастьянова - первый номер, ей только 19 лет, но она очень сильная и целеустремленная, ничего не боится. А вместе мы одна команда, которой ничего не страшно" - отметила Орябинская.

"А наша загребная Лена - это наш предводитель, она задает нам темп и ритм, обеспечивает правильную греблю", - дополнила Потапова.

"Равняться на девчат"

Равняться на женскую четверку призвал всех членов российской команды и президент Федерации гребного спорта России (ФГСР), заслуженный мастер спорта Алексей Свирин.

"Сейчас мы испытываем радость, причем не от самого факта завоеванной медали, а от того, что сегодняшняя медаль стала показателем огромной работы, которая была проделана в команде. Взойти на пьедестал сложно, но удержаться еще сложнее, а наша четверка показывает стабильный результат. У нас есть коллектив, есть профессиональная работа тренеров и команда продолжает свое развитие, всем остальным надо равняться на девушек, если у них получается, то должно получаться и у всех", - подчеркнул Свирин.

Говоря о тактике прохождения дистанции, Свирин подчеркнул, что времена, когда можно было побеждать, лидируя от первого до последнего метра дистанции, окончательно прошли. "Практика показала, что первую половину [дистанции] надо держаться в середнячках, а потом стремительно финишировать и бороться за медали", - добавил он.

Свирин рассказал, что в разговоре с Колобковым удалось договориться о глобальных вопросах развития гребного спорта в России. "Большое спасибо министру, что он смог посетить эти соревнования. Мы смогли обсудить глобальные вопросы развития гребли в стране и вопрос о строительстве лодок для детско-юношеских спортивных школ, вопрос о развитии баз для гребного спорта, а также вопрос о присвоении некоторым девушкам званий заслуженных мастеров спорта", - сказал глава ФГСР.

Чемпионат мира по гребле завершится в болгарском Пловдиве 16 сентября.