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Более 22 тыс. зрителей посетят первый турнир UFC в Москве

Отмечается, что более 45% билетов приобретено жителями регионов России

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Более 22 тысяч зрителей ожидается на первом в истории турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе UFC.

Изначально планировалось продать порядка 15 тыс. билетов, однако количество было увеличено на 45%.

Отмечается, что более 45% билетов приобретено жителями регионов России, всего же на турнир приедут гости из 40 стран.

Первый турнир UFC в России пройдет в субботу в московском спорткомплексе "Олимпийский", начало - 17:30 мск. Главным боем вечера станет поединок между россиянином Алексеем Олейником и новозеландцем Марком Хантом.

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