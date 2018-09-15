Сборная России сравняла счет в матче Кубка Дэвиса с командой Белоруссии

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Россиянин Карен Хачанов одержал победу над белорусом Ильей Ивашко в четвертой игре матча первого раунда плей-офф первой группы Европейско-африканской зоны Кубка Дэвиса. Соревнования проходят на Малой спортивной арене "Лужники".

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:4 в пользу 22-летнего россиянина, который является первой ракеткой России.

Счет в матче стал равным - 2-2. Позднее в субботу в заключительной игре россиянин Даниил Медведев встретится с белорусом Егором Герасимовым.

Победившая в данной встрече команда сохранит место в первой группе Европейско-африканской зоны (второй дивизион Кубка Дэвиса после Мировой группы). При этом проигравшая сборная не потеряет шансов сохранить прописку в дивизионе. Проигравшая команда во втором раунде плей-офф поборется за это право с командой Словакии. В случае поражения в матче со словаками россияне или белорусы отправятся уровнем ниже - во вторую группу.

В 2017 году мужская сборная России выступала в Мировой группе, но сначала в матче первого раунда проиграла сербам, а во встрече плей-офф за право остаться в элитном дивизионе уступила венграм. В марте текущего года россияне проиграли встречу, дающую возможность сыграть в плей-офф за выход в Мировую группу, команде Австрии в рамках второго дивизиона Европейско-африканской зоны.