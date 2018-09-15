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Футбол в России
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Футболист "Спартака" Мельгарехо тренируется индивидуально перед матчем с "Ахматом"

Открытую часть тренировки по индивидуальной программе начал полузащитник красно-белых Александр Самедов
Футболист "Спартака" Лоренсо Мельгарехо Станислав Красильников/ТАСС
Футболист "Спартака" Лоренсо Мельгарехо
© Станислав Красильников/ТАСС

ТАРАСОВКА /Московская область/, 15 сентября. /ТАСС/. Нападающий "Спартака" Лоренсо Мельгарехо тренируется по индивидуальной программе перед матчем седьмого тура чемпионата России по футболу против "Ахмата". Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

В воскресенье "Спартак" в матче седьмого тура чемпионата России сыграет на "Открытии-Арене" против грозненского "Ахмата". В субботу на открытой тренировке все футболисты "Спартака" провели занятие в общей группе за исключением травмированных защитников Ильи Кутепова, Самуэля Жиго и голкипера Александра Селихова.

Как сообщили в пресс-службе "Спартака", Мельгарехо провел тренировку в тренажерном зале по индивидуальной программе. Кроме того, открытую часть тренировки по индивидуальной программе начал полузащитник красно-белых Александр Самедов.

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