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Каррера: срыв перехода Терри в "Спартак" не ударит по имиджу клуба

В среду англичанин отклонил предложение московского клуба о подписании контракта
Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера Петр Ковалев/ТАСС
Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера
© Петр Ковалев/ТАСС

ТАРАСОВКА /Московская область/, 15 сентября. /ТАСС/. Несостоявшийся переход английского защитника Джона Терри в "Спартак" не скажется на имидже московского футбольного клуба. Такое мнение журналистам высказал главный тренер красно-белых Массимо Каррера.

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В среду Терри отклонил предложение московского "Спартака" о подписании контракта. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram. Ранее ряд российских СМИ неоднократно сообщал о том, что футболист прошел медицинское обследование и подписал предварительный контракт. Сам защитник назвал основной причиной отказа от перехода семейные обстоятельства.

"Мы до последнего пытались убедить Терри перейти в "Спартак", я лично с ним разговаривал, и он объяснил мне свои причины отказа. Я уважаю его решение, так как в данный момент его приоритетом является желание находиться с семьей. Не считаю, что это как-то ударит по имиджу "Спартака". Еще раз повторюсь, что я уважаю его выбор, и если встречусь с ним, то пожму ему руку", - сказал Каррера.

В прошлом сезоне Терри выступал за "Астон Виллу" во втором по силе дивизионе чемпионата Англии, он провел за клуб 36 матчей, забив один гол. После окончания сезона его контракт истек, "Астон Вилла" предлагала ему продолжить сотрудничество, однако стороны не смогли прийти к соглашению.

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