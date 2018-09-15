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Боксер Кудряшов победил румына Жура во втором бою после поражения от Дортикоса

Россиянин в конце первого раунда отправил соперника на настил ринга, румын не успел встать за положенные 10 секунд
Дмитрий Кудряшов Валерий Шарифулин/ТАСС
Дмитрий Кудряшов
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 15 сентября. Бывший претендент на титул чемпиона мира россиянин Дмитрий Кудряшов одержал победу во втором поединке после участия во Всемирной боксерской суперсерии (WBSS). В 10-раундовом рейтинговом бою в весовой категории до 90,71 кг, прошедшем в Кемерове, он победил румына Александру Жура техническим нокаутом в первом раунде.

Кудряшов в конце первого раунда отправил соперника на настил ринга, румын не успел встать за положенные 10 секунд.

Российский боксер в сентябре прошлого года проиграл кубинцу Юниеру Дортикосу нокаутом во втором раунде в четвертьфинале WBSS. Поединок прошел в Сан-Антонио (США, штат Техас).

Предыдущий поединок россиянин провел 10 дней назад - 5 сентября в Грозном он победил уругвайца Маурисио Баррагана техническим нокаутом в 6-м раунде.

На счету Кудряшова теперь 23 победы (все - нокаутом) и два поражения. В послужном списке Жура - 17 побед, семь из которых он одержал нокаутом, и два поражения.

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