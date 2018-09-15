Зобнин: "Спартак" не нуждается в дополнительной мотивации на матч РПЛ против "Ахмата"

В воскресенье "Спартак" в матче седьмого тура чемпионата России сыграет на стадионе "Открытие-Арена" против грозненского "Ахмата". В субботу красно-белые провели открытую тренировку на подмосковной базе в Тарасовке. В сезоне-2017/18 "Спартак" проиграл "Ахмату" со счетом 1:3, что повлияло на борьбу красно-белых за золотые медали чемпионата России.

"Не думаю, что прошлое поражение может как-то сказаться на нашей мотивации. Мы выходим на каждый матч с целью заработать три очка. Так было перед матчем с "Зенитом", и точно такая же картина и сейчас перед матчем с "Ахматом". Футболисты "Спартака" не нуждаются в дополнительной мотивации на предстоящий матч", - сказал Зобнин.

Также полузащитник признался, что получил большое количество видеозаписей с исполнением своего финта в товарищеском матче между сборными России и Чехии. "После товарищеского матча против чехов я получил много видео с исполнением моего финта, однако стараюсь на этом не зацикливаться. В том моменте я хотел пробить по воротам, но в последнюю секунду вспомнил, что не могу бить с правой ноги, вот и получился такой финт. Знаю лишь только то, что мой брат очень гордится этим моментом, пару дней назад он прислал мне смс-сообщение, что до сих пор пересматривает этот момент", - добавил Зобнин.