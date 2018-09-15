Испанец Мас победил на 20-м этапе веломногодневки "Вуэльта"

МАДРИД, 15 сентября. /ТАСС/. Испанский велогонщик Энрик Мас из команды Quick - Step Floors стал победителем 20-го этапа престижной шоссейной многодневной гонки "Вуэльта Испании". Гонка прошла по территории Андорры.
Дистанцию 97,3 км 23-летний испанец преодолел за 2 часа 59 минут 30 секунд. Вторым финишировал колумбиец Мигель Анхель Лопес ("Астана"), он показал одно время с Масом. Третье место занял лидер генеральной классификации британец Саймон Йейтс из команды Mitchelton-Scott (отставание 23 секунды).
Российский гонщик команды "Катюша-Альпецин" Ильнур Закарин занял 27-е место, проиграв победителю 8 минут 32 секунды. Его соотечественник и партнер по команде Павел Кочетков стал 39-м (+12.09).
Йейтс перед последним этапом "Вуэльты" укрепил лидерство в общем зачете. На второе место в генеральной классификации поднялся Мас (+1.46), на третье - Лопес (+2.04). Закарин поднялся на 20-е место в генеральной классификации (+51.17), Кочетков идет 53-м (+2:01.43).
Заключительный этап многодневки пройдет 16 сентября, гонка финиширует в Мадриде.