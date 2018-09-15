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Российский боец ММА Тайсумов завершит карьеру, если не получит американскую визу

В субботу на турнире UFC в Москве спортсмен единогласным решением судей победил американца Дезмонда Грина

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля Майрбек Тайсумов заявил, что завершит карьеру, если не получит американскую визу. Об этом он сообщил журналистам.

Тайсумов долгое время не может получить визу в США. Он постоянно проживает в Австрии и имеет австрийское гражданство.

"Если не смогу получить визу, то закончу. Я хочу драться с лучшими, хочу стать чемпионом. Но если нет визы, то это не имеет смысла", - сказал 30-летний Тайсумов.

В субботу на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Москве Тайсумов единогласным решением судей победил американца Дезмонда Грина.

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