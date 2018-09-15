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Футбол в России

"Арсенал" разгромил "Крылья Советов" в матче чемпионата России по футболу

Встреча в Туле завершилась со счетом 4:0

ТАСС, 15 сентября. Тульский "Арсенал" одержал крупную победу над самарскими "Крыльями Советов" со счетом 4:0 в домашнем матче седьмого тура чемпионата России по футболу.

Дублем отметился Сергей Ткачев (21-я, 51-я минуты), также забитые мячи на счету Луки Джорджевича (73) и Зелимхана Бакаева (82). "Арсенал" прервал серию из трех матчей без побед, один раз сыграв вничью и потерпев два поражения.

В турнирной таблице "Арсенал" занимает 10-е место, набрав восемь очков, "Крылья Советов" с семью очками идут 12-ми.

В следующем туре "Арсенал" 22 сентября примет казанский "Рубин", "Крылья Советов" 24 сентября на своем поле сыграют с "Краснодаром".

 

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