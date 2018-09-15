{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Российская шахматистка Мальцевская стала победительницей юниорского ЧМ

У юношей третье место занял россиянин Сергей Лобанов

ТАСС, 15 сентября. Россиянка Александра Мальцевская заняла первое место на юниорском чемпионате мира по шахматам. Соревнования проходили в Турции.

В турнирной таблице после 11 туров российская спортсменка набрала 8,5 очка. Столько же в активе Гульрухбегим Тохирджоновой из Узбекистана, однако Мальцевская оказалась выше по дополнительным показателям. Третье место заняла грузинка Нино Хомерики (8).

В соревнованиях юношей победу одержал иранец Пархам Магсудлу (9,5), вторым стал индиец Абхиманю Пураник (8,5), третье место занял россиянин Сергей Лобанов (8,5).

Футбол в России
Три российских участника Лиги Европы проведут в воскресенье свои матчи в РПЛ
16 сентября состоятся матчи седьмого тура "Оренбург" - "Зенит", "Анжи" - "Краснодар" и Спартак" -"Ахмат"
Читать полностью