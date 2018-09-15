Российская шахматистка Мальцевская стала победительницей юниорского ЧМ

ТАСС, 15 сентября. Россиянка Александра Мальцевская заняла первое место на юниорском чемпионате мира по шахматам. Соревнования проходили в Турции.

В турнирной таблице после 11 туров российская спортсменка набрала 8,5 очка. Столько же в активе Гульрухбегим Тохирджоновой из Узбекистана, однако Мальцевская оказалась выше по дополнительным показателям. Третье место заняла грузинка Нино Хомерики (8).

В соревнованиях юношей победу одержал иранец Пархам Магсудлу (9,5), вторым стал индиец Абхиманю Пураник (8,5), третье место занял россиянин Сергей Лобанов (8,5).