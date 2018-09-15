"Манчестер Юнайтед" нанес "Уотфорду" первое поражение в нынешнем сезоне чемпионата Англии

ТАСС, 15 сентября. "Манчестер Юнайтед" одержал победу над "Уотфордом" со счетом 2:1 в гостевом матче чемпионата Англии по футболу.
В составе победителей забитыми мячами отметились Ромелу Лукаку (35-я минута) и Крис Смоллинг (38), у проигравших отличился Андре Грей (65).
Для "Уотфорда" это поражение стало первым в нынешнем сезоне чемпионата Англии. "Уотфорд" был одной из трех команд, которые после четырех туров не потеряли ни одного очка. По-прежнему без потерь идут "Ливерпуль", который ранее в субботу обыграл "Тоттенхэм" со счетом 2:1, и "Челси", разгромивший "Кардифф", - 4:1.
В турнирной таблице "Уотфорд" занимает четвертое место, набрав 12 очков, "Манчестер Юнайтед" с девятью очками идет восьмым.
В следующем туре "Манчестер Юнайтед" примет "Вулверхэмптон", "Уотфорд" в гостях сыграет с "Фулхэмом". Обе встречи пройдут 22 сентября.
Результаты других матчей игрового дня:
"Борнмут" - "Лестер" - 4:2;
"Манчестер Сити" - "Фулхэм" - 3:0;
"Ньюкасл" - "Арсенал" - 1:2;
"Хаддерсфилд" - "Кристал Пэлас" - 0:1.