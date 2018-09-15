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Российский боец Ян планирует провести следующий поединок 2 декабря в Австралии

В субботу на турнире UFC в Москве Петр Ян решением судей победил корейца Чжин Су Сона

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Петр Ян планирует провести следующий поединок 2 декабря на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Австралии. Об этом он сообщил журналистам.

Ранее Ян решением судей победил корейца Чжин Су Сона на турнире UFC в Москве.

"Я планирую подраться в Австралии. Соперником хочу [Джона] Линекера. Теперь я переезжаю в Екатеринбург, буду готовиться там", - сказал Ян.

2 декабря запланирован турнир UFC в Аделаиде. В активе Яна 10 побед и одно поражение в ММА.

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