Российский боец Ян планирует провести следующий поединок 2 декабря в Австралии

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Петр Ян планирует провести следующий поединок 2 декабря на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Австралии. Об этом он сообщил журналистам.

Ранее Ян решением судей победил корейца Чжин Су Сона на турнире UFC в Москве.

"Я планирую подраться в Австралии. Соперником хочу [Джона] Линекера. Теперь я переезжаю в Екатеринбург, буду готовиться там", - сказал Ян.

2 декабря запланирован турнир UFC в Аделаиде. В активе Яна 10 побед и одно поражение в ММА.