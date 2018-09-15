Российские волейболисты потерпели первое поражение на ЧМ, проиграв команде США

РИМ, 15 сентября. /ТАСС/. Мужская сборная России по волейболу проиграла команде США в своем третьем матче на чемпионате мира, который проходит в Италии и Болгарии. Встреча прошла в Бари.
Матч группы С завершился со счетом 3-1 в пользу американской команды. Самыми результативными волейболистами в составе российской сборной стали Дмитрий Мусэрский и Максим Михайлов, набравшие по 11 очков.
Ранее в субботу в группе С прошел один матч, в котором сборная Сербии со счетом 3-1 победила команду Туниса. Следующую встречу сборная России проведет против команды Сербии 17 сентября (21:30 мск), американцы 16 сентября встретятся с камерунцами.
Сборная России, потерпевшая в трех матчах первое поражение, занимает третье место в турнирной таблице группы C с 6 очками.
Чемпионат мира завершится 30 сентября. Сборная России никогда не побеждала на мировых первенствах. В активе российских волейболистов одно серебро (2002). Сборная СССР в своей истории побеждала на чемпионатах мира шесть раз, последняя победа случилась на турнире 1982 года в Аргентине.