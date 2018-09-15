{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Российские волейболисты потерпели первое поражение на ЧМ, проиграв команде США

Российская команда уступила американцам со счетом 1-3
Главный тренер мужской сборной России по волейболу Сергей Шляпников EPA-EFE/ANNAMARIA LOCONSOLE
Главный тренер мужской сборной России по волейболу Сергей Шляпников
© EPA-EFE/ANNAMARIA LOCONSOLE

РИМ, 15 сентября. /ТАСС/. Мужская сборная России по волейболу проиграла команде США в своем третьем матче на чемпионате мира, который проходит в Италии и Болгарии. Встреча прошла в Бари.

Матч группы С завершился со счетом 3-1 в пользу американской команды. Самыми результативными волейболистами в составе российской сборной стали Дмитрий Мусэрский и Максим Михайлов, набравшие по 11 очков.

Ранее в субботу в группе С прошел один матч, в котором сборная Сербии со счетом 3-1 победила команду Туниса. Следующую встречу сборная России проведет против команды Сербии 17 сентября (21:30 мск), американцы 16 сентября встретятся с камерунцами.

Сборная России, потерпевшая в трех матчах первое поражение, занимает третье место в турнирной таблице группы C с 6 очками.

Чемпионат мира завершится 30 сентября. Сборная России никогда не побеждала на мировых первенствах. В активе российских волейболистов одно серебро (2002). Сборная СССР в своей истории побеждала на чемпионатах мира шесть раз, последняя победа случилась на турнире 1982 года в Аргентине.

Футбол в России
Три российских участника Лиги Европы проведут в воскресенье свои матчи в РПЛ
16 сентября состоятся матчи седьмого тура "Оренбург" - "Зенит", "Анжи" - "Краснодар" и Спартак" -"Ахмат"
Читать полностью