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Северный Кавказ

Кадыров считает, что первый в истории турнир UFC в России получился красивым

Глава Чечни выделил главный бой вечера, в котором Алексей Олейник победил новозеландца Марка Ханта

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Москве удался, особенно его впечатлил главный бой вечера. Об этом он заявил ТАСС.

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"Сегодня были очень красивые бои. А как все красиво закончилось", - сказал Кадыров.

Глава Чечни был одним из гостей на первом турнире UFC в России. Вечер единоборств прошел в московском спорткомплексе "Олимпийский". В рамках соревнований состоялись 12 поединков.

В главном бою вечера россиянин Алексей Олейник победил новозеландца Марка Ханта удушающим приемом в первом раунде.

Вечер посетили 22 603 зрителя.

Теги
Кадыров, Рамзан АхматовичСКФО
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