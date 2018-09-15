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Турнир UFC в Москве стал самым посещаемым мероприятием смешанных единоборств в России

По словам вице-президента UFC Дэвида Шоу, мероприятие в России стало 5-м по посещаемости за всю историю проведения Абсолютного бойцовского чемпионата

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Москве стал самым посещаемым соревнованием по смешанным единоборствам (ММА) в России за всю историю. Об этом на пресс-конференции заявил вице-президент UFC Дэвид Шоу.

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"Турнир посетили 22603 зрителя. Это пятый по посещаемости ивент в истории UFC. И это самый посещаемый ММА-ивент в истории России", - сказал Шоу.

Вечер единоборств прошел в московском спорткомплексе "Олимпийский". В рамках соревнований состоялись 12 поединков.

В главном бою вечера россиянин Алексей Олейник победил новозеландца Марка Ханта удушающим приемом.

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