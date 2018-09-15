Три российских участника Лиги Европы проведут в воскресенье свои матчи в РПЛ

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Тремя встречами в воскресенье продолжится седьмой тур чемпионата России по футболу. Свои матчи проведут три представителя России в еврокубках - "Зенит", "Спартак" и "Краснодар".

В Оренбурге может состояться дебют за "Зенит" итальянского новичка Клаудио Маркизио. Он уже был представлен петербургской публике во время товарищеского матча с казахстанским "Кайратом" неделю назад. "Зенит" подписал с 32-летним Маркизио двухлетний контракт, игрок пришел в клуб в качестве свободного агента и, по данным СМИ, будет получать €3,5 млн в год.

Были сомнения по поводу участия в предстоящем матче форварда Артема Дзюбы, который из-за травмы вынужден был покинуть расположение сборной России. Однако главный тренер Сергей Семак заверил, что с Дзюбой все в порядке.

Хороший старт "Оренбурга" стал одной из главных неожиданностей чемпионата. Особенно с учетом того, что в соперниках у команды Владимира Федотова в первых шести турах были три лидера. "Спартаку" удалось в первом туре обыграть команду, вернувшуюся в премьер-лигу, а вот "Локомотив" и "Краснодар" очки потеряли, причем действующий чемпион на выезде не сумел добыть даже ничью.

"Действительно, выступление "Оренбурга" впечатлило многих. После первого короткого этапа чемпионата они забрались достаточно высоко не только с точки зрения очков, но еще и с точки зрения игры на домашнем поле. Сложный соперник, который обороняется хорошо и числом, и умением. Пытается выжимать максимум из тех ресурсов, которыми располагает, и делает это очень хорошо", - так высказался на предматчевой пресс-конференции Семак.

"Краснодар" сыграет против аутсайдера

Во втором матче дня "Анжи" примет "Краснодар". Встреча в Каспийске начнется в 16:30 мск, главный арбитр - Сергей Иванов (Ростов-на-Дону).

Для "Краснодара" пауза на матчи сборной получилась примечательной. Полузащитник Юрий Газинский впервые в карьере примерил капитанскую повязку в национальной сборной, произошло это в контрольном матче с чехами (5:1). В той же встрече в сборной дебютировал полузащитник Дмитрий Стоцкий. Кроме того, забитыми мячами за свои сборные отметились Виктор Классон (Швеция) и Торнике Окриашвили (Грузия).

Последнюю победу над "Краснодаром" в премьер-лиге "Анжи" одержал шесть лет назад. Тогда за махачкалинцев забивали Самюэль Это'О и Олег Шатов, а команда играла в еврокубках. За эти годы ситуация изменилась, и теперь "Анжи" замыкает таблицу чемпионата.

"Нам кровь из носу нужно набирать очки, и, конечно, мы обязаны порадовать наших болельщиков. Они уже заждались", - сказал клубной пресс-службе полузащитник "Анжи" Константин Савичев. В этом сезоне махачкалинцы на своем поле очков не набирали.

Пилипчук против "Спартака"

"Спартак" в Москве сыграет с грозненским "Ахматом". Матч на "Открытие-Арене" начнется в 19:00 мск, судья - Василий Казарцев (Санкт-Петербург).

Главной темой ленты спартаковских новостей во время паузы на матчи сборных был переход легенды лондонского "Челси" и сборной Англии Джона Терри. Вроде бы уже согласившись подписать контракт с красно-белыми, 37-летний ветеран отказался от переезда в Россию, сославшись на семейные причины. "Мы до последнего дня старались убедить Терри перейти в "Спартак", я лично общался с ним. И он объяснил мне причины своего решения", - рассказал главный тренер красно-белых Массимо Каррера.

Таким образом, "Спартак" остался только с двумя здоровыми центральными защитниками - Сальваторе Боккетти и Георгием Джикией. Самуэль Жиго выбыл надолго из-за травмы крестообразных связок колена, Илья Кутепов должен вернуться к октябрю. Кроме того, в предстоящем матче из-за травм не сыграют левый защитник Лоренсо Мельгарехо и правый полузащитник Александр Самедов.

Для "Ахмата" этот матч станет первым после тренерской перестановки. Игорь Ледяхов довольно неожиданно ушел в отставку после победы в прошлом туре, на его место пришел Рашид Рахимов, уже возглавлявший грозненскую команду с 2013 по 2017 год. Интересно, что в тренерский штаб Рахимова вошел Роман Пилипчук, два сезона проработавший ассистентом Карреры.

Седьмой тур чемпионата России стартовал в пятницу, когда "Локомотив" дома сыграл вничью с "Динамо" (1:1). В воскресенье "Рубин" дома обыграл "Енисей" (1:0), ЦСКА на выезде разгромил "Уфу" (3:0), а "Арсенал" на своем поле - "Крылья Советов" (4:0). В турнирной таблице лидирует "Зенит" - 16 очков после 6 матчей. На втором месте расположился "Спартак" - 15, а замыкает тройку лидеров "Ростов", набравший 13 очков.

Матчи Лиги Европы пройдут в четверг. "Спартак" в Вене сыграет с австрийским "Рапидом", "Зенит" отправится в Данию на игру с "Копенгагеном", а "Краснодар" на выезде сыграет с турецким "Акхисаром".