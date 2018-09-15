Трое российских бойцов получат бонусы за выступление на турнире UFC в Москве

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Трое российских бойцов получат бонусы за успешное выступление на первом в истории России турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом на пресс-конференции заявил вице-президент UFC Дэвид Шоу.
"Бонус за бой вечера получит Петр Ян, его соперник не получит ничего, потому что он не сделал вес. Также бонусы получат Алексей Олейник, Ян Блахович и Магомед Анкалаев", - сказал Шоу.
Первый в истории UFC турнир в России прошел в субботу в Москве, на нем был установлен рекорд посещаемости ММА турниров в стране. Вечер единоборств прошел в спорткомплексе "Олимпийский". В рамках соревнований состоялись 12 поединков.
В главном бою вечера россиянин Алексей Олейник победил новозеландца Марка Ханта удушающим приемом. Победы в своих поединках также одержали россияне Ян и Анкалаев.