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Трое российских бойцов получат бонусы за выступление на турнире UFC в Москве

Лучшим боем признан поединок Петра Яна против корейца Чжин Су Сона

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Трое российских бойцов получат бонусы за успешное выступление на первом в истории России турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом на пресс-конференции заявил вице-президент UFC Дэвид Шоу.

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"Бонус за бой вечера получит Петр Ян, его соперник не получит ничего, потому что он не сделал вес. Также бонусы получат Алексей Олейник, Ян Блахович и Магомед Анкалаев", - сказал Шоу.

Первый в истории UFC турнир в России прошел в субботу в Москве, на нем был установлен рекорд посещаемости ММА турниров в стране. Вечер единоборств прошел в спорткомплексе "Олимпийский". В рамках соревнований состоялись 12 поединков.

В главном бою вечера россиянин Алексей Олейник победил новозеландца Марка Ханта удушающим приемом. Победы в своих поединках также одержали россияне Ян и Анкалаев.

Первый турнир UFC в России завершился победой Олейника над Хантом
В субботу в спорткомплексе "Олимпийский" собралась рекордная аудитория для соревнований по ММА в РФ
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