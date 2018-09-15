Боец ММА Олейник может провести следующий бой против француза Нганну

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Алексей Олейник может провести следующий поединок в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) против француза Фрэнсиса Нганну. Об этом Олейник заявил на пресс-конференции.

В субботу в московском спорткомплексе "Олимпийский" прошел первый в истории турнир UFC в России. В главном бою вечера Олейник победил новозеландца Марка Ханта удушающим приемом в первом раунде.

"Я мог бы подраться со страшным, ужасным Фрэнсисом Нганну, чтобы побороть свои страхи и показать вам, что с ним можно работать", - сказал Олейник.

Также Олейник отметил, что старался абстрагироваться от эмоций в преддверии поединка с Хантом. "Я старался не думать ни о чем, абстрагироваться. После боя я уже дал волю эмоциям", - добавил боец.

В активе Нганну в ММА 11 побед и три поражения. На счету Олейника 57 побед, 11 поражений.