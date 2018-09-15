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Олейник не получил травм в бою с Хантом на турнире UFC в Москве

В субботу Олейник победил новозеландца Ханта удушающим приемом в первом раунде

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Российский боец Алексей Олейник не получил травм в поединке Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) против новозеландца Марка Ханта. Об этом Олейник заявил на пресс-конференции.

В субботу в московском спорткомплексе "Олимпийский" прошел первый в истории турнир UFC в России. В главном бою вечера Олейник победил Ханта удушающим приемом в первом раунде.

"У меня до этого была травма ноги, поэтому хромаю. В поединке пропустил несколько ударов, но это малая цена. Несколько дней отдохну, потом начну набирать форму", - сказал Олейник.

На счету Олейника 57 побед, 11 поражений в ММА.

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