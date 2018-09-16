Первый турнир UFC в России завершился победой Олейника над Хантом

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Первый в истории турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в России завершился в ночь с субботы на воскресенье. Поединки проходили в московском спорткомплексе "Олимпийский" и собрали рекордную аудиторию.
По данным UFC, турнир посетили 22 683 зрителя. Это лучший результат для ММА-соревнований в России. Также турнир занял пятое место по посещаемости среди ивентов UFC за всю историю. В главном поединке вечера россиянин Алексей Олейник в первом раунде удушающим приемом победил новозеландца Марка Ханта.
"Мы стали свидетелями успешного старта UFC в России. 22 600 зрителей создали отличную атмосферу, а спортсмены показали достойный результат: в девяти из двенадцати поединков верх одержали российские бойцы, включая убедительнейшую победу Алексея Олейника в финальном бою. Теперь мы сможем активно развиваться в России и выводить российских атлетов на международный уровень", - сказал ТАСС генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), соучредителя UFC Russia, Кирилл Дмитриев.
Деревня фанатов и продажа билетов
Изначально UFC планировал, что первый российский турнир посетят порядка 15 тыс. человек. Однако с момента старта продаж квоту увеличили на 45%. Причиной тому - высокий спрос на билеты, цена на которые начиналась от 1500 рублей.
В преддверии турнира на территории вокруг "Олимпийского" была создана деревня фанатов, или Fan Experience. Там любой желающий мог сфотографироваться с одним из топовых бойцов или поясом UFC. Именно там за несколько часов до начала турнира начали собираться болельщики.
Что касается билетов, то к началу турнира их оставалось лишь несколько десятков по цене от 20 тыс. рублей.
"Для нас это большой успех. Мы не ожидали таких продаж и такой атмосферы, поэтому турнир в Москве стал для нас очень успешным", - заявил по завершении турнира вице-президент UFC Дэвид Шоу.
Три бонуса и победы россиян
Файткард турнира состоял из 12 поединков, в девяти из которых принимали участие российские бойцы. Все они, за исключением Адама Яндиева, одержали победы.
Бонус за лучший поединок достался бою Петр Ян - Чжин Су Сон. Однако южнокорейский спортсмен не получил выплат ввиду того, что не сумел вписаться в лимит весовой категории. Также бонусы получили поляк Ян Блахович, победивший досрочно украинца Никиту Крылова, Магомед Анкалаев, нокаутировавший поляка Марцина Прахнё, и Олейник.
Были и штрафы на данном турнире - представитель Австрии Майрбек Тайсумов выплатит своему оппоненту 40% гонорара за перевес в 2,2 кг.
"Сегодня были очень красивые бои. А как все красиво закончилось", - заявил ТАСС глава Чечни Рамзан Кадыров, присутствовавший на турнире.
UFC планирует в 2019 году провести один-два турнира в России - в Санкт-Петербурге, Сочи или Владивостоке, заявил Шоу, подводя итоги турнира. По словам одного из руководителей UFC, организация и индустрия смешанных единоборств в России имеет большой потенциал. Также Шоу отметил, что UFC в будущем может ввести в РФ систему платных трансляций.