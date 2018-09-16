Первый турнир UFC в России завершился победой Олейника над Хантом

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Первый в истории турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в России завершился в ночь с субботы на воскресенье. Поединки проходили в московском спорткомплексе "Олимпийский" и собрали рекордную аудиторию.

По данным UFC, турнир посетили 22 683 зрителя. Это лучший результат для ММА-соревнований в России. Также турнир занял пятое место по посещаемости среди ивентов UFC за всю историю. В главном поединке вечера россиянин Алексей Олейник в первом раунде удушающим приемом победил новозеландца Марка Ханта.

"Мы стали свидетелями успешного старта UFC в России. 22 600 зрителей создали отличную атмосферу, а спортсмены показали достойный результат: в девяти из двенадцати поединков верх одержали российские бойцы, включая убедительнейшую победу Алексея Олейника в финальном бою. Теперь мы сможем активно развиваться в России и выводить российских атлетов на международный уровень", - сказал ТАСС генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), соучредителя UFC Russia, Кирилл Дмитриев.

Деревня фанатов и продажа билетов

Изначально UFC планировал, что первый российский турнир посетят порядка 15 тыс. человек. Однако с момента старта продаж квоту увеличили на 45%. Причиной тому - высокий спрос на билеты, цена на которые начиналась от 1500 рублей.