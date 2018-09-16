Шляпников: сборная США была великолепна в матче против россиян на ЧМ по волейболу

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Сборная США по волейболу показала превосходную игру в матче чемпионата мира против команды России. Такое мнение высказал главный тренер российской команды Сергей Шляпников, которого цитирует пресс-служба турнира.
В субботу сборная России проиграла команде США в четырех партиях, потерпев первое поражение на турнире в Италии и Болгарии.
"Безусловно, мы не показали своей лучшей игры, американцы же, напротив, были великолепны. Мы сделали много ошибок, они и привели к болезненному поражению. Наш соперник играл сегодня превосходно. Нам предстоит день отдыха, который мы используем, чтобы "подзарядить батарейки" перед завершающими матчами группового раунда", - сказал Шляпников.
Следующую встречу сборная России проведет против команды Сербии 17 сентября (21:30 мск). Сборная России после трех матчей занимает третье место в турнирной таблице группы C с 6 очками. Из группы выйдут четыре команды из шести.