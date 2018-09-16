Боксеры Альварес и Головкин готовы провести третий поединок

"Если зрители захотят увидеть еще один наш бой, мы его организуем, - сказал Альварес. - В этом нет никаких сомнений".

Бой-реванш между Альваресом и Головкиным прошел в воскресенье в Лас-Вегасе и завершился победой мексиканца решением большинства судей. Альварес завоевал принадлежавшие казахстанцу титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой "супер") и Всемирного боксерского совета (WBC) в весовой категории до 72,6 кг, для Головкина данное поражение стало первым в карьере. Первый поединок между боксерами состоялся 16 сентября 2017 года и завершился вничью.

"Я не хочу обсуждать, кто сегодня победил, потому что судьи отдали победу Альваресу, - отметил Головкин. - Думаю, мы показали болельщикам хороший, зрелищный бой. Мне казалось, что я боксировал лучше. Что же до третьего боя, то по-хорошему он должен состояться".

В послужном списке 28-летнего Альвареса теперь 50 побед (34 - нокаутом), одно поражение и две ничьи. Мексиканец вернул титул чемпиона мира в весовой категории до 72,6 кг, которым владел в 2015 году (по версии WBC) и один раз защитил. В основном он выступал в весе до 69,9 кг, в котором становился чемпионом мира по версиям WBC, WBA и Всемирной боксерской организации (WBO).

Казахстанец не сумел в 20-й раз защитить титул WBA, которым владел с 2010 года, в пятый - WBC (с 2014 года владел временной версией пояса). 36-летний Головкин потерпел первое поражение в карьере при 38 победах (34 - нокаутом) и одной ничьей.